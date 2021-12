Scuola di borsa (e di borseggio). Un libro di consigli per investire spiega l'essenziale secondo Salvatore Gaziano (SoldiExpert SCF) (Di giovedì 23 dicembre 2021) (Adnkronos) - Milano 23 dicembre 2021. E' disponibile da oggi su Amazon il nuovo libro di Salvatore Gaziano, co-fondatore di SoldiExpert SCF , giornalista professionista e grande divulgatore di temi di educazione finanziaria e fra i consulenti patrimoniali e indipendenti più noti in Italia. Un libro in formato pocket di facile lettura disponibile (tutte le info per acquistarlo su Scuoladiborsa.SoldiExpert.com ) sia in versione cartacea (solo 7,99 euro) che ebook (4,99 euro) il cui intero ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore di Wishgate Onlus che realizza progetti di sostegno per ragazzi in Italia e in orfanatrofi in Russia e utilizza anche la pet therapy come supporto per le persone malate o con disabilità- “In questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) (Adnkronos) - Milano 23 dicembre 2021. E' disponibile da oggi su Amazon il nuovodi, co-fondatore diSCF , giornalista professionista e grande divulgatore di temi di educazione finanziaria e fra i consulenti patrimoniali e indipendenti più noti in Italia. Unin formato pocket di facile lettura disponibile (tutte le info per acquistarlo sudi.com ) sia in versione cartacea (solo 7,99 euro) che ebook (4,99 euro) il cui intero ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore di Wishgate Onlus che realizza progetti di sostegno per ragazzi in Italia e in orfanatrofi in Russia e utilizza anche la pet therapy come supporto per le persone malate o con disabilità- “In questo ...

