Scrittori: è morto Thomas Kinsella, poeta gloria d'Irlanda (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dublino, 23 dic. - (Adnkronos) - Lo scrittore Thomas Kinsella, una delle voci più intense e originali della poesia irlandese contemporanea, è morto il 22 dicembre a Dublino all'età di 93 anni. Dopo aver a lungo insegnato nelle università degli Stati Uniti, nel 2000 era tornato ad abitare nella capitale irlandese, dove era nato il 4 maggio 1928. La poesia di Kinsella si lega alle tradizioni ottocentesca e celtica, oscillando fra rarefatte e intellettualistiche costruzioni. Si impose all'attenzione dei critici e del pubblico con "Poems" (1956), primo di una quarantina di volumi: i suoi versi appaiono ossessivi e lancinanti quando canta le gioie e le pene dell'amor giovane; freddi, duri e filtrati da complesse meditazioni quando canta la disperazione e la sofferenza dell'uomo o il potere corruttore e devastante del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dublino, 23 dic. - (Adnkronos) - Lo scrittore, una delle voci più intense e originali della poesia irlandese contemporanea, èil 22 dicembre a Dublino all'età di 93 anni. Dopo aver a lungo insegnato nelle università degli Stati Uniti, nel 2000 era tornato ad abitare nella capitale irlandese, dove era nato il 4 maggio 1928. La poesia disi lega alle tradizioni ottocentesca e celtica, oscillando fra rarefatte e intellettualistiche costruzioni. Si impose all'attenzione dei critici e del pubblico con "Poems" (1956), primo di una quarantina di volumi: i suoi versi appaiono ossessivi e lancinanti quando canta le gioie e le pene dell'amor giovane; freddi, duri e filtrati da complesse meditazioni quando canta la disperazione e la sofferenza dell'uomo o il potere corruttore e devastante del ...

