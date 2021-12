Sci di fondo | Italia maschile impalpabile I due big partono in sordina | il resto del movimento è narcotizzato

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La parte iniziale della Coppa del Mondo di sci diè ormai passata agli archivi. Si sono disputate ben 8 gare individuali, pertanto è possibile tracciare un primo bilancio della squadranache, come ben noto, ha vissuto la singolare dinamica di vedere i propri atleti di punta, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, prepararsi in compagnia dei russi seguiti dal tecnico tedesco Marcus Cramer. Ebbene, c’è poco da stare allegri. Vero che Pellegrino è salito sul podio a Dresda, ma alla luce del calendario il suo bilancio resta deficitario. Con quattro sprint già andate in archivio, di cui tre a skating, entrare in finale una volta sola, peraltro nel contesto meno qualificato in assoluto (sia per campo partenti che per caratteristiche del tracciato), non può certo essere considerato soddisfacente. Come se non ...