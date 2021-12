Sci alpino, sfuma il podio ma è grande Italia sul Canalone Miramonti: quattro azzurri nelle prime dodici posizioni! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio ha rispettato le attese nonostante sia mancato l’acuto dei padroni di casa che avrebbe reso indimenticabile la serata. Gli azzurri si sono comunque distinti tra i pali del Canalone Miramonti e a fine seconda manche contiamo quattro portacolori nelle prime dodici posizioni, dimostrazione del fatto che l’Italia è ancora uno dei team più solidi in questa specialità. Il migliore dei nostri è stato Alex Vinatzer, trascinatore indiscusso del gruppo a soli ventidue anni. Quando scende il gardenese tratteniamo il fiato per via della sua sciata scomposta e a fil di palo, l’impressione è che con qualche tassello di esperienza in più possa compiere il definitivo salto di qualità, acquisire maggiore costanza e ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio ha rispettato le attese nonostante sia mancato l’acuto dei padroni di casa che avrebbe reso indimenticabile la serata. Glisi sono comunque distinti tra i pali dele a fine seconda manche contiamoportacoloriposizioni, dimostrazione del fatto che l’è ancora uno dei team più solidi in questa specialità. Il migliore dei nostri è stato Alex Vinatzer, trascinatore indiscusso del gruppo a soli ventidue anni. Quando scende il gardenese tratteniamo il fiato per via della sua sciata scomposta e a fil di palo, l’impressione è che con qualche tassello di esperienza in più possa compiere il definitivo salto di qualità, acquisire maggiore costanza e ...

