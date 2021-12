Sci alpino | l’Italia ha solo 7 qualificati alle Olimpiadi di Pechino 2022 in campo maschile | cosa serve fino al 16 gennaio

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Si avvicinano sempre più i Giochi Olimpici Invernali di(4-10 febbraio) ed è tempo di capire quanti azzurri saranno al via delle gare in Cina: tra gli sport che non hanno ancora visto concludersi il periodo di qualificazione olimpica c’è lo sci. In tutto saranno 306 le quote riservate allo sci, 153 per genere, con ogni Paese che potrà al massimo assicurarsene 22, ovvero 11 per sesso. Si potranno schierare al massimo 4 atleti in ciascuna gara ed un quartetto nella gara a squadre miste (2 uomini e due donne). Le quote non sono nominali ma assegnate al Paese, e sono specifiche per genere. Quanto verrà specificato di seguito vale sia per gli uomini che per le donne. Al momento sono state innanzitutto assegnate le quote base, che assicurano un posto ai Paesi che hanno almeno un atleta eleggibile ...