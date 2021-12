Sci alpino, la stagione di Bassino riparte da Courchevel. Goggia ancora poco “gigante” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un terzo posto per ripartire, due cadute per dire quasi addio ad un sogno. La due giorni azzurra a Courchevel si può riassumere brevemente in questo modo, ma a preoccupare è soprattutto l’andamento delle azzurre in una specialità che nelle ultime stagioni ha regalato grandi soddisfazioni. Le italiane sono ancora al vertice (in particolare Bassino e Brignone), ma la concorrenza del resto del mondo è davvero elevatissima ed in gigante diventa molto complicato anche solo provare a salire sul podio. Restano comunque i numeri di due gare sottotono per la squadra azzurra. Nel primo solamente Brignone e Curtoni hanno completato entrambe le manche, mentre nel secondo la sola Bassino è giunta al traguardo nella seconda prova. Manca un ricambio, mancano quelle giovani che si vedono invece nella velocità, anche ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un terzo posto per ripartire, due cadute per dire quasi addio ad un sogno. La due giorni azzurra asi può riassumere brevemente in questo modo, ma a preoccupare è soprattutto l’andamento delle azzurre in una specialità che nelle ultime stagioni ha regalato grandi soddisfazioni. Le italiane sonoal vertice (in particolaree Brignone), ma la concorrenza del resto del mondo è davvero elevatissima ed indiventa molto complicato anche solo provare a salire sul podio. Restano comunque i numeri di due gare sottotono per la squadra azzurra. Nel primo solamente Brignone e Curtoni hanno completato entrambe le manche, mentre nel secondo la solaè giunta al traguardo nella seconda prova. Manca un ricambio, mancano quelle giovani che si vedono invece nella velocità, anche ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - zazoomblog : Quando ricomincia lo sci alpino? Bormio e Lienz dopo Natale: date programma orari tv calendario gare - #Quando… - infoitsport : Sci alpino, Foss-Solevaag vince a Madonna di Campiglio. 4° Vinatzer, 7° Razzoli, 10° Maurberger! Fuori Noel -