Sci alpino, il Mondiale di Marta Bassino e la gioia di un oro condiviso – VIDEO (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il 16 febbraio 2021 andava in scena una delle “gare” più indecenti che lo sport moderno abbia mai contemplato, ma quasi tutti gli appassionati (specialmente chi segue lo sci in maniera occasionale, diciamocelo) vantano un ricordo tremendamente piacevole di quel parallelo ai Mondiali di Cortina. Già, perché a vincere fu la nostra Marta Bassino al termine di un evento a dir poco rocambolesco, pieno di ribaltoni e sorprese come l’ex-aequo finale, di cui si ebbe notizia a gara conclusa, con Katharina Liensberger. Prima di ripercorrere le gesta dell’azzurra che merita senz’altro di essere elogiata per quanto ha saputo conquistare, è doveroso offrire una motivazione all’aggettivo “indecente” utilizzato nel paragrafo di apertura. Lasciamo stare le critiche alla disciplina del parallelo, bersagliata a più riprese per un milione di motivi validi ma pur sempre ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il 16 febbraio 2021 andava in scena una delle “gare” più indecenti che lo sport moderno abbia mai contemplato, ma quasi tutti gli appassionati (specialmente chi segue lo sci in maniera occasionale, diciamocelo) vantano un ricordo tremendamente piacevole di quel parallelo ai Mondiali di Cortina. Già, perché a vincere fu la nostraal termine di un evento a dir poco rocambolesco, pieno di ribaltoni e sorprese come l’ex-aequo finale, di cui si ebbe notizia a gara conclusa, con Katharina Liensberger. Prima di ripercorrere le gesta dell’azzurra che merita senz’altro di essere elogiata per quanto ha saputo conquistare, è doveroso offrire una motivazione all’aggettivo “indecente” utilizzato nel paragrafo di apertura. Lasciamo stare le critiche alla disciplina del parallelo, bersagliata a più riprese per un milione di motivi validi ma pur sempre ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - giro1967 : RT @ItalianAirForce: Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tricolo… - MutiLeonilde : RT @ItalianAirForce: Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tricolo… -