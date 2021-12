Scandalo plusvalenze nel calcio | Dino Ruta | «La soluzione? Il modello americano»

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il fenomeno delleha portato in questi ultimi giorni all’apertura di inchieste da parte della Procura ai danni di Juventus, Inter e altri club della Serie A. Secondo l’accusa, il valore economico di alcuni giocatori viene spesso gonfiato all’interno delle trattative delmercato, dove a stabilire il valore di un singolo calciatore è la stessa società, senza alcun controllo da parte del sistema. Ne abbiamo discusso con, Associate Professor presso SDA Bocconi School of Management e collaboratore della FIFA. Professore quali sono le regole per evitare di incorrere in illecito in quelle che sono le valutazioni di mercato dei calciatori? «Risulta sempre più necessario eliminare il concetto di valutazione dei calciatori, perché non ci sarà mai alcun criterio che potrà ...