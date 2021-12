Saturnali | il Natale nell’antica Roma e le sue origini storiche e mitologiche

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente, i; le antiche feste in onore del dio Saturno paragonabili alle attuali festività die Capodanno., il dio Saturno e le celebrazioni come rievocazione della mitica Età dell’Oro I, noti comea in latino, erano le celebrazioni più popolari della religionena. I, nel tempo, si sono identificati come le attuali feste die Capodanno. I festeggiamenti istituiti nel 217 a.C., originariamente duravano solo un giorno, il 17 dicembre; in seguito, Cesare aggiunse due giorni, Caligola tre e l’Imperatore Domiziano, ultimo della dinastia Flavia, li portò a sette: dal 17 al 23 dicembre. Queste celebrazioni si indicevano in onore del dio Saturno, ...