Sarri | vittoria e rinnovo | “Appena arrivo lo firmo”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Chiudere col botto, in tutti i sensi. Non solo quelli di Capodanno, ma anche quelli di una Lazio corsara a Venezia, cosa mica scontata di questi tempi. Una squadra vicina a quella voluta da: accorta, cinica, a volte anche bella. Pedro ha aperto dopo pochi minuti, Acerbi ha segnato il gol del vantaggio con la piega della maglia e a chiuderla ci ha pensato il Mago Luis Alberto, entrato con la fame giusta. Il 2021 della Lazio si chiude col sorriso ma anche con la consapevolezza che si poteva fare di più. Su questolavorerà dopo le feste di Natale, prima concederà un po’ di riposo ai suoi. E chissà che nel frattempo Mau non firmi anche ilfino al 2025. La firma rimane solo una formalità, si attende sono il documento. Lo ha confermato anche Mau dopo lasul Venezia per 3-1: “Ad inizio anno ...

Dopo ladi ieri a Venezia i biancocelesti si godranno cinque giorni di riposo per Natale. Poi dalla prossima settimana gli uomini ditorneranno al lavoro per prepararsi al girone di ...Il primo semestre dialla Lazio si è chiuso con la secondaconsecutiva, unadi quelle "sporche", che portano punti importanti in una classifica ancora poco affascinante ma che in prospettiva ..."Ci manca non avere la settimana di allenamento, facciamo solo preparazione-routine-scarico, ma questo è il calcio moderno".Il primo semestre di Sarri alla Lazio si è chiuso con la seconda vittoria consecutiva, una vittoria di quelle “sporche”, che portano punti importanti in una classifica ancora poco affascinante ma che ...