Sangiovanni, chi scrive le sue canzoni? Non te lo aspetteresti mai (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sangiovanni, chi scrive le sue canzoni? Non ci crederete mai: si tratta di un autore giovanissimo ma già “penna di platino”. Sangiovanni, chi scrive le sue canzoni? In molti non lo conoscono ma c’è un giovanissimo autore dietro a innumerevoli successi italiani. Da quando ha partecipato ad Amici, l’anno scorso, tanta strada ha fatto il Leggi su youmovies (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., chile sue? Non ci crederete mai: si tratta di un autore giovanissimo ma già “penna di platino”., chile sue? In molti non lo conoscono ma c’è un giovanissimo autore dietro a innumerevoli successi italiani. Da quando ha partecipato ad Amici, l’anno scorso, tanta strada ha fatto il

Advertising

Valerinasonoio : RT @comefragola: 'sei speciale' con in sottofondo la frase 'sono identico a te' siete entrambi speciali, vi fate del bene e fate del bene a… - Kellita32756903 : Febbraio sanremo 2022 la farfalla sono sicura che volerà molto in alto ???? vai chi dietro di te siamo noi ??????????????????… - Kellita32756903 : Fedez intervista Sangio e Giulia intervista Fedez alla fine chi come Fedez conosce i due entranvi ?? bellissimo la c… - Rosariaabbonda1 : RT @Kellita32756903: verissimo e Radio italia vivono questo amore come noi chi può smettere di amarli??????sg #amemici20 #giuliastabile #san… - Kellita32756903 : verissimo e Radio italia vivono questo amore come noi chi può smettere di amarli??????sg #amemici20 #giuliastabile… -