San Vitaliano | spari nella notte | pregiudicato ferito alle gambe

Tanta paura la scorsa notte a San Vitaliano, in provincia di Napoli, dove un pregiudicato è stato ferito a colpi di arma da fuoco. Un pregiudicato è stato ferito a colpi di arma da fuoco nella notte a San Vitaliano (Napoli) in circostanze non ancora chiarite. L' uomo è stato accompagnato da figlio all' ospedale

