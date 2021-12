Samsung potrebbe dire addio ad Android per Fuchsia OS di Google

(Di giovedì 23 dicembre 2021)anche lasciare il sistema operativoper passare aOS di. Come riportato da ‘phonearena.com‘, la questione risale a maggio scorso, quando già si parlava dell’interesse del colosso di Seul versoOS, ma sembrava comunque prematuro parlare di un suo utilizzo a bordo degli smartphone. Il leaker Dohyun Kim ne ha ripreso a parlare, affermando che l’idea di sposare il nuovo OS del colosso di Mountain View è piuttosto concreta. In ogni caso, si tratterebbe di un passaggio lento e graduale, che richiederebbe qualche anno prima di dirsi effettivamente ultimato.sta lavorando aOS dal 2016, mentre Nest Hub è stato il primo dispositivo a farne uso, cui faranno presto seguito anche altri terminali. In ...

Advertising

lillydessi : La #serie #SamsungGalaxyS22 potrebbe farsi attendere più del previsto - - TuttoAndroid : Samsung potrebbe abbandonare Android - infoitscienza : La serie Samsung Galaxy S22 potrebbe farsi attendere più del previsto - TuttoAndroid : La serie Samsung Galaxy S22 potrebbe farsi attendere più del previsto - infoitscienza : Potrebbe arrivare un Samsung Galaxy S22 dedicato al GAMING? -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung potrebbe

Tom's Hardware

Si prevede ottimo anche il comparto fotocamere : Xiaomi 12 in versione Prosegnare il debutto del sensoreda 200 MP . Certa, infine, la presenza di una batteria in grado di reggere ...Essendo coinvolta direttamente nello sviluppo,ottenere un vantaggio non indifferente rispetto ai concorrenti. Questi ultimi, infatti, avranno pochissimo tempo per familiarizzare ...Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung in futuro potrebbe abbandonare Android. Risulta interessante approfondire il motivo per cui se ne sta discutendo.Ecco Samsung Galaxy S22 in Pink Gold. Lo staff di Let’s Go Digital, sulla base del presunto codice colore di questa versione di Samsung Galaxy S22 (ossia #E2B9B3), ha realizzato in collaborazione con ...