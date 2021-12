Sampdoria, Falcone: «Il punto contro la Roma lo dedico a Ferrero, gli siamo vicini» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tramite i canali ufficiali della società, Wladimiro Falcone ha parlato al termine del match tra Roma e Sampdoria Tramite i canali ufficiali, Wladimiro Falcone, estremo difensore blucerchiato, ha parlato al termine della partita tra Sampdoria e Roma. Le sue parole. PARTITA – «Con il Torino, in Coppa Italia, ho rotto il ghiaccio, per me era la prima stagionale e non mi capitava da tanto di giocare con i tifosi. Oggi ero teso, un’emozione giocare nella mia città con tanti parenti e amici a vedermi. Abbiamo preso un grandissimo punto, contro una grande squadra e in un grande stadio. La dedica va al presidente Ferrero: gli siamo vicini». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tramite i canali ufficiali della società, Wladimiroha parlato al termine del match traTramite i canali ufficiali, Wladimiro, estremo difensore blucerchiato, ha parlato al termine della partita tra. Le sue parole. PARTITA – «Con il Torino, in Coppa Italia, ho rotto il ghiaccio, per me era la prima stagionale e non mi capitava da tanto di giocare con i tifosi. Oggi ero teso, un’emozione giocare nella mia città con tanti parenti e amici a vedermi. Abbiamo preso un grandissimouna grande squadra e in un grande stadio. La dedica va al presidente: gli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

