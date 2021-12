Sampdoria, domani l’assemblea per il nuovo presidente (Di giovedì 23 dicembre 2021) CdA Sampdoria: domani l’assemblea per nominare il nuovo presidente del club blucerchiato: le ultime notizie È fissato per domattina a Mestre, alle ore 9.30, l’assemblea degli azionisti che avrà il compito di ricomporre il Consiglio d’Amministrazione della Sampdoria e, conseguentemente, il nuovo presidente. Fatta eccezione per il dimissionario Massimo Ferrero, i membri del CdA verrano riconfermati. Oltre a quello di Gianluca Vidal, sono tre i nomi che figurano nella lista dei candidati per la presidenza del club blucerchiato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) CdAper nominare ildel club blucerchiato: le ultime notizie È fissato per domattina a Mestre, alle ore 9.30,degli azionisti che avrà il compito di ricomporre il Consiglio d’Amministrazione dellae, conseguentemente, il. Fatta eccezione per il dimissionario Massimo Ferrero, i membri del CdA verrano riconfermati. Oltre a quello di Gianluca Vidal, sono tre i nomi che figurano nella lista dei candidati per la presidenza del club blucerchiato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Ferrero scarcerato: l'ex patron della Samp passerà il Natale a casa - CORNERNEWS24 : #Calcio - Sampdoria: la riunione del Cda è stata rinviata a domani Per la presidenza si parla di un ex blucerchiato - SampNews24 : CdA #Sampdoria, domani l’assemblea: quattro nomi per la presidenza - AnsaLiguria : Sampdoria: la riunione del Cda è stata rinviata a domani. Per la presidenza si parla di un ex blucerchiato #ANSA - ansa_liguria : Sampdoria: la riunione del Cda è stata rinviata a domani -