Salvini stupefacente | Usare il presepe per fare politica è triste

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono settimane che, come ogni anno, sfrutta metodicamente i simboli del Natale perpropaganda. E finché lo fa lui, allora è sacrosanto. Ma non ci provassero gli altri: perché in quel caso ...

Advertising

CaressaGiovanni : Il capitone stupefacente: “Usare il presepe per fare politica è triste” - globalistIT : Di stupefacente qui c'è solo la sua faccia di bronzo... - AnpiPatria : ??? Gianfranco Pagliarulo, presidente #Anpi 'Stupefacente silenzio sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni a proposito… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini stupefacente

Globalist.it

Sono settimane che, come ogni anno, sfrutta metodicamente i simboli del Natale per fare propaganda. E finché lo fa lui, allora è sacrosanto. Ma non ci provassero gli altri: perché in quel caso diventa 'una cosa ......escort l'avevano scoperto dal nome riportato nei bonifici e vedendo una sua foto insieme a... hanno per reso palese che ciascuna delle parti avesse gi nella disponibilit loe che ...Salvini ha attaccato il parroco di Ponsacco (Pisa), don Armando Zappolini, e il suo presepe con la Sacra Famiglia con i volti dei profughi circondato da filo spinato.Traffico di stupefacenti, arrestato Luca Lucci. Gli sms sull’app criptata, il carico di cocaina dal Brasile e i sub in Calabria ...