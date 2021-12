(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’amministrazione comunale diha reso noto che domani, venerdì 24 dicembre, gli uffici deldisaranno chiusi per consentire operazioni didegli ambienti. Lasta interessando già da questa mattina anche gli uffici del Settore Tributi e quelli della Pubblica Istruzione e Formazione in via Giacomo Costa. Tali uffici resteranno chiusi oggi e domani. Alcuni giorni fa è stata riscontrata la positività di alcuni dipendenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, #Sanificazione dopo i casi di #Covid: chiude Palazzo di Città ** - salernotoday : Covid e sanificazione: uffici comunali chiusi per due giorni a Salerno - occhio_notizie : Si torna a scuola dopo #Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno sanificazione

SalernoToday

In una nota giunta dal Comune disi apprende che venerdì 24 dicembre, gli uffici del Palazzo di Città saranno chiusi per consentire operazioni didegli ambienti. Lasta interessando questa mattina ......il Follonica mentre il PalaCastellotti è stato chiuso per 10 giorni per consentire la... La formazione campana di Stefano Colantuono è stata bloccata dalla Asl diper i contagi nel ...Covid, sanificazione al Comune di Salerno: uffici chiusi per due giorni. Una sanificazione che arriva dopo quella del quarto piano ...Stampa In una nota giunta dal Comune di Salerno si apprende che venerdì 24 dicembre, gli uffici del Palazzo di Città saranno chiusi per consentire operazioni di sanificazione degli ambienti. La sanifi ...