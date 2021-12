Salernitana, Serie A a rischio: striscione di solidarietà dei tifosi del Bari (Di giovedì 23 dicembre 2021) I fan del Bari si sono schierati con quelli di Salerno contestando il fenomeno delle multiproprietà nel calcio italiano Leggi su itasportpress (Di giovedì 23 dicembre 2021) I fan delsi sono schierati con quelli di Salerno contestando il fenomeno delle multiproprietà nel calcio italiano

Advertising

Gzo88421709 : RT @betPawaUG: ?? Inter’s last ten in Serie A: ? Empoli 0-2 Inter ? Inter 2-0 Udinese ?? Milan 1-1 Inter ? Inter 3-2 Napoli ? Venezia 0-2… - cn1926it : #Salernitana, l’imprenditore #Agnello si fa avanti: “Sono qui, Salerno merita” - sportli26181512 : Salernitana, tra bilancio e futuro: spunta l'ipotesi traghettatore: La società dovrà cambiare proprietario entro fi… - infoitsport : Serie A, caso Salernitana: cosa succede se non si trovano acquirenti - serieAnews_com : ?? Possibile punto di svolta per la #Salernitana in #SerieA, parla l'imprenditore Agnello: 'Anche da solo, non mi sp… -