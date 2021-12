Salernitana preannuncia ricorso, Giudice Sportivo non decide (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nessuna decisione è stata presa dal Giudice Sportivo della serie A su Udinese-Salernitana, partita della 19/esima giornata di serie A non disputata per la mancata presentazione della squadra campana bloccata dalla Asl causa contagi Covid. La Salernitana ha infatti preannunciato reclamo sul possibile 0-3 a tavolino, bloccando così l’iter. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nessuna decisione è stata presa daldella serie A su Udinese-, partita della 19/esima giornata di serie A non disputata per la mancata presentazione della squadra campana bloccata dalla Asl causa contagi Covid. Laha infattito reclamo sul possibile 0-3 a tavolino, bloccando così l’iter. L'articolo

