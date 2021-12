Salernitana, altro positivo al Covid: il comunicato (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Salernitana ha comunicato la positività al Covid di un altro componente del gruppo squadra Dopo aver saltato la partita contro l’Udinese per l’emergenza Covid, la Salernitana deve fare i conti con un altro positivo al virus. A riportarlo, la stessa società granata tramite un comunicato ufficiale. IL comunicato – «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lahala positività aldi uncomponente del gruppo squadra Dopo aver saltato la partita contro l’Udinese per l’emergenza, ladeve fare i conti con unal virus. A riportarlo, la stessa società granata tramite unufficiale. IL– «L’U.S.1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, uncomponente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultatoal-19». L'articolo proviene da Calcio News 24.

