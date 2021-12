Sale giochi e sale scommesse | dal 30 dicembre potranno entrare solo vaccinati e guariti

(Di giovedì 23 dicembre 2021)non saranno accessibili a partire dal 30, qualora non si sia in possesso del Super Green Pass. Medesima questione valevole perbingo e casinò, così come per centri termali e di benessere; tutti i servizi non essenziali alla quotidianità, infatti, saranno fruibili soltanto da coloro i quali posseggono il necessario Super Green Pass. Questo è quanto espresso dall’articolo 7 della bozza del nuovo decreto legge del Governo italiano, con Mario Draghi che firmerà il provvedimento per renderlo effettivo. Dall’obbligo sopra menzionato saranno però esenti i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi di salute (allergie o condizioni particolari). Nuove limitazioni, ...

figliodenomade : spero vi piacciano le sale giochi - Jammasrl : #Cronache #Politica #covid #mascherina #salegiochi San Marino, nuovo decreto anti Covid: in sale giochi e bowling o… - PrvaZylm : @alice_ARP_ Mi sembra 1983, ma potrei sbagliare di un anno. Qualche vita fa...c'erano ancora le sale giochi ?? - giampdisan : @WTruniger @MarcoReNer_azz Il valore di mercato te lo dà il club, giocare nel club. Tanto più importante il club, t… - TheLovelySams : @Ma_Genty @bertagiu @iSim86S Noi siamo la generazione delle sale giochi, che ne sanno i 2000 di quanto si socializzava lì. -

Ultime Notizie dalla rete : Sale giochi

Redazione Jamma

...divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto e anche in discoteche eda ...Si è svolta al Quirinale la cerimonia di consegna del Tricolore agli atleti in partenza per i...Due pedine che, nella partita a scacchi del Quirinale, possono tornare utili aidi Matteo ... Sta per fromalizzare anche lei l'ingresso in Iv, la cui truppa alla Cameracosì a 29 deputati. ...Cinque gli equipaggi messi in campo. Paolocci: «Tre sequestri di droga in un solo servizio non ci era mai successo, ma soprattutto il sequestro di un'arma» ...Puntualissimi arrivano i Games With Gold del prossimo mese, dopo il leak di qualche ora fa arriva la conferma ufficiale.