Sainz | ' Chiedo che la Ferrari vada come un razzo Leclerc? Nessun leader nel team'

infoitsport : F1, Carlos Sainz: 'Chiedo alla Ferrari di darmi una macchina vincente, io spingerò sempre al 100%' - Formula1WM : #Sainz gonfia il petto: Importante aver battuto #Leclerc. #2022? Chiedo solo velocità - PieroLadisa : Penso ai propositi di #Sainz per il 2022 (“Mi piacerebbe lottare per la prima vittoria e il titolo. Chiedo un'auto… - OA_Sport : #F1 Carlos Sainz pronto a lottare per traguardi sempre più ambiziosi: il desiderio è una macchina vincente - MartinaC1203 : RT @AleColumn99: Al 2022 chiedo di potermi godere tutti i podi di Sainz senza che ci sia sempre qualcosa di negativo per Charles che mi rov… -

Tutto questo ha aumentato la convinzione di, che in occasione del kart natalizio organizzato da Estrella Galicia ha rivelato le sue ambizioni in vista del 2022.Carlosè sceso più nei dettagli in merito a ciò che ci si può aspettare dal 2022 in termini ... ma veloce, convinto delle sue capacità di adattamento: 'Alla vettura 2022solo di essere ...Lo spagnolo Carlos Sainz può essere moderatamente soddisfatto del suo primo anno in Ferrari. “Chiedo alla Ferrari di darmi una macchina vincente e io, come sempre, mi applicherò al 100% su me stesso p ...Non ci rimarrà che attendere e gustarci un 2022 che, nelle speranze, possa essere vibrante come la clamorosa stagione appena conclusa Charles Leclerc e Carlos Sainz (in rigoroso ordine alfabetico) si ...