Sabaudia | maltratta la madre fino a farla morire | arrestato per omicidio

(Di giovedì 23 dicembre 2021)– La stazione dei Carabinieri di, coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina, a seguito di indagini svolte sotto la direzione del Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza, nel corso di ieri pomeriggio, 22 dicembre, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Giorgia Castriota nei confronti di un 53enne a carico del quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza per il reato dicome conseguenza deimenti subiti dalladell’indagato, Filomena. L’indagato è risultato essere tossicodipendente, già condannato in via definitiva permenti nei confronti della mamma e, una volta scarcerato per sopravvenuta inefficacia della misura allora in atto, ha fatto ritorno presso la sua abitazione ...