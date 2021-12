Rosie | si infila un sex-toy nell' ano? Non esce più | ricoverata | ecco la sconcertante radiografia | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Robe da matti, ma drammaticamente vere. Si parla della disavventura in cui è incappataSunshine, 20 anni, finita dritta dritta al pronto soccorso dopo un rapporto sessuale "online", consumato con un ragazzo sulla piattaforma Facetime. Della curiosa vicenda dà conto il Daily Mail, ripreso da Dagospia. Il punto è che, residente nel centro di Londra, aveva una confezione multipla di vibratori e ha scelto di utilizzare il più grande di questi oggetti - lungo 10,3 centimetri e largo 4,4 centimetri - per rendere il più piccante possibile il suo incontro online. E così,che si è inserita nel retto uno dei gingilli. Peccato che il sex-toy, in silicone, era finito completamente all'interno del suo corpo. E così dopo aver trascorso un'ora cercando di estrarlo, alle 3 del mattino si è arresa, ha svegliato il suo inquilino ...