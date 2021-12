Ronca | “Dopo la piccola ripresa estiva | nuovo calo per il settore artigianale”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) di Monica De Santis A pochi giorni dal Natale, Luciopresidente Cna traccia un primo bilancio per la categoria degli artigiani a Salerno e provincia. Un bilancio non proprio positivo, stando ai primi dati. La causa è da ricercarsi nella scarsa presenza di turisti non solo a Salerno città, ma anche nelle altre località turistiche… “Diciamo che durante l’estate ci sono stati degli spiragli di positività, ma poi c’è stato uncrollo, dovuto all’aumento dei casi covid e alle nuove restrizioni. Non dobbiamo dimenticare che ildell’artigianato è unche vive quasi esclusivamente di turismo, se manca questo, manca ovviamente la vendita del prodotto. Le vendite fatte ai residenti oppure ai turisti di vicinato, rappresentano solo un 10% del fatturato, i veri incassi sono ...

