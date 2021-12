Romina Carrisi e il momento toccante in diretta: c’entra sua sorella Ylenia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Romina Carrisi, a Oggi è un altro giorno ricorda un momento davvero toccante del suo passato: c’entra la sorella Ylenia. Foto InstagramRomina Carrisi a Oggi è un altro giorno racconta un momento del suo passato davvero toccante: è successo insieme alla sorella Ylenia. Ormai la figlia di Romina Power e Albano è una degli “affetti stabili” del programma di Serena Bortone, ovvero è una dei suoi opinionisti fissi. La ragazza per alcuni anni si è allontanata dalla televisione dopo un momento di profonda crisi ed è volata negli Stati Uniti dove ha fatto nuove esperienze e studiato recitazione. Da qualche tempo, però, la ... Leggi su chenews (Di giovedì 23 dicembre 2021), a Oggi è un altro giorno ricorda undavverodel suo passato:la. Foto Instagrama Oggi è un altro giorno racconta undel suo passato davvero: è successo insieme alla. Ormai la figlia diPower e Albano è una degli “affetti stabili” del programma di Serena Bortone, ovvero è una dei suoi opinionisti fissi. La ragazza per alcuni anni si è allontanata dalla televisione dopo undi profonda crisi ed è volata negli Stati Uniti dove ha fatto nuove esperienze e studiato recitazione. Da qualche tempo, però, la ...

Advertising

zazoomblog : Romina Carrisi: chi è età che lavoro fa chi è il fidanzato altezza Instagram foto - #Romina #Carrisi: #lavoro… - bloggonotes : #OggiEUnAltroGiorno #23Dicembre Affetti Stabili Romina Carrisi, Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi, Carolina R… - ParliamoDiNews : Ylenia Carrisi, Romina Power choc: `Ecco la foto che non avete mai visto`, in studio si consuma il dramma – Libero… - DonnaGlamour : Romina Carrisi ricorda la sorella Ylenia: “Non ne parlo mai..” - ParliamoDiNews : Romina Carrisi mostra una foto con la sorella Ylenia: `Non ne parlo mai` #romina #carrisi #mostra #foto #sorella… -