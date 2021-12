Romina Carrisi: chi è, età, che lavoro fa, chi è il fidanzato, altezza, Instagram, foto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Torna l’appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. Ma conosciamola meglio! Romina Carrisi: chi è, età, che lavoro fa Romina Carrisi è nata a Cellino San Marco nel 1987. Fin da piccola Romina ha manifestato la sua grande passione per l’arte e per la fotografia, infatti ha realizzato diverse mostre fotografiche. Romina ha lavorato anche come modella e ha avuto l’occasione di partecipare come attrice in qualche film. Romina Carrisi: chi è il fidanzato, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Torna l’appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, la figlia di Al Bano ePower. Ma conosciamola meglio!: chi è, età, chefaè nata a Cellino San Marco nel 1987. Fin da piccolaha manifestato la sua grande passione per l’arte e per lagrafia, infatti ha realizzato diverse mostregrafiche.ha lavorato anche come modella e ha avuto l’occasione di partecipare come attrice in qualche film.: chi è il, ...

