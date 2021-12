Roma, terribile incidente: si schianta contro un muro, morto 30enne (Di giovedì 23 dicembre 2021) terribile incidente questa notte a Roma, in via di Portonaccio, all’altezza di via Tiburtina, dove un uomo di 30 anni ha perso la vita dopo aver sbattuto violentemente contro un muro con la sua auto. E’ successo poco dopo le ore 2.00: non si conoscono ancora le cause del sinistro, che sono tutt’ora in fase di accertamento. Il giovane, che si trovava alla guida di una Ford Fiesta, ha perso il controllo della sua auto e, dopo aver sbandato, è andato a sbattere contro un muro. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118 intervenuto rapidamente sul posto. L’ uomo è deceduto sul colpo. Sembra che non siano coinvolte altre vetture. Leggi anche: terribile incidente a Roma: si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021)questa notte a, in via di Portonaccio, all’altezza di via Tiburtina, dove un uomo di 30 anni ha perso la vita dopo aver sbattuto violentementeuncon la sua auto. E’ successo poco dopo le ore 2.00: non si conoscono ancora le cause del sinistro, che sono tutt’ora in fase di accertamento. Il giovane, che si trovava alla guida di una Ford Fiesta, ha perso illlo della sua auto e, dopo aver sbandato, è andato a sbattereun. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118 intervenuto rapidamente sul posto. L’ uomo è deceduto sul colpo. Sembra che non siano coinvolte altre vetture. Leggi anche:: si ...

