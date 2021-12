Roma | maxi frode coi “bonus fiscali” nell’edilizia | sequestrati oltre un miliardo e 250 000 euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 dicembre 2021)coi “. Questa mattina sono stati eseguiti due provvedimenti di sequestro di urgenza emessi dalla Procura died aventi ad oggetto crediti rinvenienti da “” in materia edilizia per un valore complessivo diune 250.000(rispettivamente € 1.017.680.552,00 ed € 234.331.107,00). In entrambi i casi si tratta di ipotesi fraudolente segnalate dall’Agenzia delle Entrate a partire da approfondite attività di analisi effettuate mediante le banche dati e successivamente oggetto di immediati approfondimenti da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di. Le ...