Roma, laboratorio di ricerca architettonica rivolto a giovani esperti di architettura promosso da Paccab (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tra i vincitori del bando Vitamina G, nell’ambito del programma Generazionigiovani.it finanziato dalle Politiche giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù, c’è l’associazione Paccab. Il loro progetto si chiama TIX – laboratorio di ricerca architettonica, ed è rivolto a giovani professionisti, esperti e studenti di architettura con l’obiettivo di formarli e, in seguito, incentivarli alla ricerca. LEGGI ANCHE: — ABCyber Game, il gioco interattivo che sensibilizza gli studenti sul tema del cybercrime Dopo aver dato la possibilità di candidarsi per partecipare al progetto, sono stati selezionati 8 candidati che nella sede di Viale delle Mura Aurelie 19, a ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tra i vincitori del bando Vitamina G, nell’ambito del programma Generazioni.it finanziato dalle Politicheli della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù, c’è l’associazione. Il loro progetto si chiama TIX –di, ed èprofessionisti,e studenti dicon l’obiettivo di formarli e, in seguito, incentivarli alla. LEGGI ANCHE: — ABCyber Game, il gioco interattivo che sensibilizza gli studenti sul tema del cybercrime Dopo aver dato la possibilità di candidarsi per partecipare al progetto, sono stati selezionati 8 candidati che nella sede di Viale delle Mura Aurelie 19, a ...

Advertising

beyondme87 : RT @steeqaatsy: Sinceramente a 45€ non lo trovo manco cercandolo (il massimo che ho trovato è €10 sotto e ci stavano tutti). Comunque, nel… - steeqaatsy : Sinceramente a 45€ non lo trovo manco cercandolo (il massimo che ho trovato è €10 sotto e ci stavano tutti). Comunq… - CorrNazionale : Tra giugno e novembre 2021 il Laboratorio Altamedica di Roma ha rilevato 866 nuovi casi di #Covid: il 72% dei posit… - gNellerba : Teatro contro il #sessismo quotidiano, laboratorio gratuito da gennaio a Roma - _cIarissa_ : @Pandemonio___ Si esatto sono razionalmente tranquilla anche per gli sbalzi di temperatura che ho preso a Roma (cal… -