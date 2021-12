Roma, il sindaco Gualtieri: «Vorrei Totti nella mia squadra, l’ho già chiamato» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il neo sindaco di Roma Gualtieri ha parlato della possibilità di avere Totti nella sua squadra Roberto Gualtieri, neo sindaco di Roma, ai microfoni di Tg2 Post ha parlato della possibilità di avere Francesco Totti tra i suoi collaboratori. LE PAROLE – «Se Vorrei Totti nella mia squadra? È un numero uno. l’ho incontrato durante Roma-Inter, occasione non fausta ma è stata un’emozione anche per me poterlo vedere dal vivo. l’ho invitato a venirmi a trovare in Campidoglio, ha detto che ci sentiamo dopo le feste». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il neodiha parlato della possibilità di averesuaRoberto, neodi, ai microfoni di Tg2 Post ha parlato della possibilità di avere Francescotra i suoi collaboratori. LE PAROLE – «Semia? È un numero uno.incontrato durante-Inter, occasione non fausta ma è stata un’emozione anche per me poterlo vedere dal vivo.invitato a venirmi a trovare in Campidoglio, ha detto che ci sentiamo dopo le feste». L'articolo proviene da Calcio News 24.

