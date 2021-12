Roma: «Era sul ponte, si è lanciata nel vuoto», giovane rinvenuta sulla banchina del Tevere (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un dispiegamento enorme di forze dell’ordine, tantissimi i militari e i Vigili del Fuoco che in questi momenti, mentre scriviamo, si trovano a Viale Marconi, più precisamente sul ponte che affaccia sul fiume Tevere. Roma, si getta nel Tevere da ponte Marconi Una donna, dall’apparente età di 35/40 anni, si è gettata poco fa dal ponte di viale Marconi, all’altezza del LungoTevere di Pietra Papa. Ha tentato il suicidio. A notarla un testimone che ha riferito ai militari, intervenuti sul posto, di aver visto la donna salire sul ponte, poi buttarsi di sotto. Fortunatamente, la giovane non è riuscita a portare a termine il suo ‘piano’ perché è caduta sì, ma non nell’acqua: è finita sulla banchina del fiume, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un dispiegamento enorme di forze dell’ordine, tantissimi i militari e i Vigili del Fuoco che in questi momenti, mentre scriviamo, si trovano a Viale Marconi, più precisamente sulche affaccia sul fiume, si getta neldaMarconi Una donna, dall’apparente età di 35/40 anni, si è gettata poco fa daldi viale Marconi, all’altezza del Lungodi Pietra Papa. Ha tentato il suicidio. A notarla un testimone che ha riferito ai militari, intervenuti sul posto, di aver visto la donna salire sul, poi buttarsi di sotto. Fortunatamente, lanon è riuscita a portare a termine il suo ‘piano’ perché è caduta sì, ma non nell’acqua: è finitadel fiume, ...

