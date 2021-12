Roma, di giorno a scuola, di pomeriggio criminali: pestaggi e rapine, presa baby gang (Di giovedì 23 dicembre 2021) Hanno seminato il panico nel quartiere Trionfale e hanno terrorizzato i loro coetanei, ma ora tre giovanissimi, tutti tra i 14 e 16 anni, sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri per rapina aggravata in concorso. Una baby gang a tutti gli effetti, tre bulli che agivano nei pressi delle scuole e prendevano di mira giovani come loro. Li accerchiavano, li aggredivano e poi li derubavano. Leggi anche: Roma: «Era sul ponte, si è lanciata nel vuoto», giovane rinvenuta sulla banchina del Tevere Roma, denunciati tre giovani della baby gang del Trionfale Vittime della baby gang due studenti che sono stati aggrediti, picchiati e derubati dei loro smartphone e di alcuni oggetti di marca. Come se fossero un trofeo da mostrare, come se fosse una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Hanno seminato il panico nel quartiere Trionfale e hanno terrorizzato i loro coetanei, ma ora tre giovanissimi, tutti tra i 14 e 16 anni, sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri per rapina aggravata in concorso. Unaa tutti gli effetti, tre bulli che agivano nei pressi delle scuole e prendevano di mira giovani come loro. Li accerchiavano, li aggredivano e poi li derubavano. Leggi anche:: «Era sul ponte, si è lanciata nel vuoto», giovane rinvenuta sulla banchina del Tevere, denunciati tre giovani delladel Trionfale Vittime delladue studenti che sono stati aggrediti, picchiati e derubati dei loro smartphone e di alcuni oggetti di marca. Come se fossero un trofeo da mostrare, come se fosse una ...

