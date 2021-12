Roma | decapitato il gruppo terroristico della “jihad bianca” | arrestato il leader

(Di giovedì 23 dicembre 2021)– Nelle prime oremattinata odierna, su richiesta di questa ProcuraRepubblica, è stato tratto in arresto, in esecuzione di un “ordinanza di applicazione di misure cautelari”, il fondatore edi una organizzazione denominata “Unione Forze Identitarie” (Ufi). “Associazione Sovversiva” è il capo d’imputazione sulla base del quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale diha anche disposto per altri 4 componenti dell’organizzazione, con ruoli di spicco, la sottoposizione all’obbligo di dimora (3 persone) ed all’obbligo di presentazione alla PG (una persona). Le indagini I provvedimenti sono stati emessi a conclusione di una complessa indagine, coordinata da questa ProcuraRepubblica e condotta dalla DigosQuestura di ...

Advertising

veneto_ : RT @alberto_sanavia: #18dicembre 1758: a #Roma viene preso il sarto Giovan Maria Milevoi, reo d’aver derubato e ucciso una sua “benefattric… - alberto_sanavia : #18dicembre 1758: a #Roma viene preso il sarto Giovan Maria Milevoi, reo d’aver derubato e ucciso una sua “benefatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma decapitato

Il Faro online

Tanto tuonò che piovve. Papa Francesco hail dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale alla scadenza dei primi ...sociale presso la curia generalizia dei gesuiti a. Nel ..., 17 DIC In Mozambico presunti jihadisti legati all'Isis hannoun pastore evangelico nel distretto di Macomia, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, come riportato dal ...In Mozambico presunti jihadisti legati all'Isis hanno decapitato un pastore evangelico nel distretto di Macomia, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, come riportato dal giornale Carta de Mo ...GIUDIZIARIASi apre questa mattina a Roma nell'aula bunker del carcere di Rebibbia l'udienza preliminare a carico dei 34 indagati dell'operazione Reset', l'indagine condotta dalla Squadra mobile ...