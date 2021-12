Rocìo Muñoz Morales e Raoul Bova in crisi | il dettaglio che alimenta i sospetti

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’assenza che si è fatta sentire, quella di, che ha lasciato sola la suain occasione dei Cinemagia Awards. Per l’evento, che si è tenuto al St. Regis Hotel di Roma, era atteso anche l’attore romano che invece non si è presentato, contrariamente a quanto era stato annunciato dalle note stampa. Lei è così arrivata senza il suo compagno, senza però specificare quale sia stato il motivo.inChiaramente, quest’imprevisto ha scatenato immediatamente la curiosità dei presenti, che hanno anche pensato a un problema di salute improvviso che gli avrebbe impedito di raggiungere la cerimonia dell’evento. Non ci sono state dichiarazioni da ...

