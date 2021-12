Rocco Siffredi vuole Alex Belli: “Mi ha chiesto di fare un film con lui” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alex Belli e Rocco Siffredi hanno fatto insieme la prima edizione Mediaset de L’Isola dei Famosi e su Playa Desnuda il ‘Man’ ha ricevuto dei complimenti particolari del collega naufrago. In quell’occasione il marito di Rosa si congratulò in diretta con Alex, che però rispose con molta umiltà: “Devo proprio ringraziarlo, però dico anche che con lui non si può fare un vero confronto“. A quanto pare però i due sono rimasti in contatto anche dopo il reality di Canale 5 e a rivelarlo è stato proprio l’ex gieffino in una nuova intervista rilasciata a Casa Chi. “Ti ho fatto venire in mente la factory di Rocco Siffredi? Io faccio modo, ma sono stato da lui, anche se siamo due mondi completamente diversi. Sono stato su da lui. Sai che abbiamo fatto L’Isola ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 dicembre 2021)hanno fatto insieme la prima edizione Mediaset de L’Isola dei Famosi e su Playa Desnuda il ‘Man’ ha ricevuto dei complimenti particolari del collega naufrago. In quell’occasione il marito di Rosa si congratulò in diretta con, che però rispose con molta umiltà: “Devo proprio ringraziarlo, però dico anche che con lui non si puòun vero confronto“. A quanto pare però i due sono rimasti in contatto anche dopo il reality di Canale 5 e a rivelarlo è stato proprio l’ex gieffino in una nuova intervista rilasciata a Casa Chi. “Ti ho fatto venire in mente la factory di? Io faccio modo, ma sono stato da lui, anche se siamo due mondi completamente diversi. Sono stato su da lui. Sai che abbiamo fatto L’Isola ...

