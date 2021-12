Rocco Siffredi | la proposta hot ad Alex Belli | «Facciamo un film?»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Protagonista indiscusso di questa sesta edizione del GfVip è sicuramente. Egoman, così lo chiamano sui social, ha fatto parlare di se nella casa e anche fuori non è da meno. Il suo rapporto equivoco con Soleil Sorge e le non-reazioni della moglie Delia Duran lo hanno messo al centro di un triangolo che ancora fa discutere molto. Eliminto dal loft di Cinecittà per non aver rispettato le normative di sicureza anti-Covid,una volta uscito spara a zero su molti suoi ex coinquilini. Tra Aldo Montano e Alessandro Basciano l’ex di Centovetrine ne ha per tutti. A raccogliere le sue dichiarazioni stavolta è stata Rosalinda Cannavò che lo ha voluto come ospite a Casa Chi. Gf Vip, ladiadE tra un «poi vedremo cosa accadrà con ...