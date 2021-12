Roberto Fiore e Giuliano Castellino dicono di essere “vittime di un processo politico” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Restano nel carcere di Poggioreale, dove sono detenuti dallo scorso 10 ottobre, sia Giuliano Castellino che Roberto Fiore, i due leader di Forza Nuova che guidarono l’assalto alla Cgil durante una manifestazione contro il Green Pass. Il gip del Tribunale di Roma ha respinto oggi l’istanza di scarcerazione richiesta dai due, accusati anche di terrorismo, e da Salvatore Lubrano. Fiore e Castellino restano in carcere “Le argomentazioni difensive addotte nella memoria, come l’entità dei danni arrecati alla Cgil, la mancata partecipazione del Castellino all’assalto alla sede del sindacato – si legge – non intaccano le accuse mosse agli indagati cristallizzate invece i numerosi contributi video raccolti nel corso delle indagini”. Per il giudice quindi i due sono ancora ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Restano nel carcere di Poggioreale, dove sono detenuti dallo scorso 10 ottobre, siache, i due leader di Forza Nuova che guidarono l’assalto alla Cgil durante una manifestazione contro il Green Pass. Il gip del Tribunale di Roma ha respinto oggi l’istanza di scarcerazione richiesta dai due, accusati anche di terrorismo, e da Salvatore Lubrano.restano in carcere “Le argomentazioni difensive addotte nella memoria, come l’entità dei danni arrecati alla Cgil, la mancata partecipazione delall’assalto alla sede del sindacato – si legge – non intaccano le accuse mosse agli indagati cristallizzate invece i numerosi contributi video raccolti nel corso delle indagini”. Per il giudice quindi i due sono ancora ...

