Rivoluzionare il Sistema Sanitario con un modello orientato al valore

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L’emergenza Covid-19, con la sua portata disruptive, ha radicalmente cambiato il nostro rapporto con la Salute imponendo un ripensamento dell’assistenza socio-sanitaria e dei paradigmi della sua governance. Tuttavia, il dibattito sull’insufficiente presa in carico dei malati cronici e vulnerabili dei sistemi sanitari pubblici era stato avviato ben prima dell’avvento della pandemia. Oggi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha ripreso con forza questo tema concentrandosi sulla realizzazione di una “sanità di prossimità” che sia in grado di rispondere alle esigenze di salute di tutti i cittadini. Questo obiettivo, come auspicato dal Piano, è da realizzarsi soprattutto con una intensificazione della integrazione ospedale-territorio attraverso l’impiego diffuso della Digital Health, affinché la casa diventi “primo luogo di cura e telemedicina”. Per tradurre in pratica questa ...