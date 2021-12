(Di giovedì 23 dicembre 2021) Per lerelative al mese diè prevista una. Tutto quello che c'è da sapere

Advertising

infoitinterno : Rivalutazione 'parziale': cosa cambia sulle pensioni di gennaio - ilgiornale : Per le pensioni relative al mese di gennaio è prevista una rivalutazione parziale. Tutto quello che c'è da sapere -

Ultime Notizie dalla rete : Rivalutazione parziale

Con l'arrivo della pensione di gennaio 2022, si comincia a parlare di, ossia quel meccanismo mediante il quale l'importo delle prestazioni viene adeguato all'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat. Sono attese, dunque, le operazioni di ...Proprio su tale importo verrà effettuata lapiena o, in base a tre fasce di perequazione, ovvero al 100%, 90% o 75% . Entrando nei dettagli, come riportato da Investireoggi, la ...Per le pensioni relative al mese di gennaio è prevista una rivalutazione parziale. Tutto quello che c'è da sapere ...Il Cupla (Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo Nazionale, ndr), al quale aderiscono Anap Confartigianato, Associazione Pensionati Cia, 50&PIÙ–Confcommercio, Cna Pensionati, Federpensionat ...