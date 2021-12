Ritorna l'obbligo di mascherina all'aperto. Le decisioni della cabina di regia contro la variante Omicron (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ritorna l'obbligo di mascherina all'aperto negli spazi pubblici, abolito lo scorso giugno. E' quanto stabilito dalla cabina di regia convocata a Palazzo Chigi chiamata a decidere delle nuove misure di contrasto al Covid-19. Al tavolo, insieme al premier Mario Draghi e ai capidelegazione delle forze politiche di maggioranza, siedono il capo del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. Secondo i dati a disposizione, la variante Omicron del virus sta avanzando rapidamente in Italia, con forti differenze regionali: si passa da aree in cui ha già raggiunto l'80 per cento a situazioni in cui è quasi del tutto assente. Per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo vaccinale l'organismo rimanda alle ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021)l'diall'negli spazi pubblici, abolito lo scorso giugno. E' quanto stabilito dalladiconvocata a Palazzo Chigi chiamata a decidere delle nuove misure di contrasto al Covid-19. Al tavolo, insieme al premier Mario Draghi e ai capidelegazione delle forze politiche di maggioranza, siedono il capo del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. Secondo i dati a disposizione, ladel virus sta avanzando rapidamente in Italia, con forti differenze regionali: si passa da aree in cui ha già raggiunto l'80 per cento a situazioni in cui è quasi del tutto assente. Per quanto riguarda l'introduzione dell'vaccinale l'organismo rimanda alle ...

