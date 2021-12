Rischio frana sul lago d’Iseo, la Regione ferma di nuovo le attività del cementificio dopo il terremoto nella Bergamasca (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per un po’ le case sul monte Saresano più vicine alla cava della Italsacci smetteranno di tremare a ogni esplosione. Regione Lombardia ha infatti sospeso le attività di estrazione della marna da cemento che alimenta il vicino cementificio affacciato sul lago di Iseo, dopo il terremoto di sabato scorso, con epicentro nella Bergamasca a 30-40 chilometri dalla cava e dalla frana che da anni minaccia il paese di Tavernola. La decisione arriva mentre si è ancora in attesa del report definitivo dell’università degli studi di Firenze, della Bicocca e del Politecnico di Milano, i tre atenei incaricati dalla Regione di individuare le cause della frana, ottimizzarne il monitoraggio e proporre soluzioni per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per un po’ le case sul monte Saresano più vicine alla cava della Italsacci smetteranno di tremare a ogni esplosione.Lombardia ha infatti sospeso ledi estrazione della marna da cemento che alimenta il vicinoaffacciato suldi Iseo,ildi sabato scorso, con epicentroa 30-40 chilometri dalla cava e dallache da anni minaccia il paese di Tavernola. La decisione arriva mentre si è ancora in attesa del report definitivo dell’università degli studi di Firenze, della Bicocca e del Politecnico di Milano, i tre atenei incaricati dalladi individuare le cause della, ottimizzarne il monitoraggio e proporre soluzioni per la ...

