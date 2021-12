“Ripulirò Roma entro Natale”. Gualtieri surreale, ecco con quale faccia tosta fa gli auguri ai romani (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gualtieri, sindaco della Capitale, così parlo: “Ripulirò Roma entro Natale“. ecco, il Natale è arrivato e non c’è traccia della promessa roboante del sindaco Pd. Anzi, ad aggravare il tutto c’è anche la frase che aggiunse prima durante e dopo la campagna elettorale: “Forse prima se riusciremo a essere rapidi”. Tra due giorni è il 25 dicembre e l’unica “rapidità” visibile ai cittadini è l’incremento della sporcizia invereconda delle strade, dei marciapiedi della capitale. Il rigoglio di mondezza che rende le strade una bomba inquinante è lo spettacolo che a due giorni dal Natale possiamo guardare con ribrezzo e rabbia. La promessa di Gualtieri, ci siamo, è il 23 dicembre: la monnezza regna sovrana A ricordare la promessa non mantenuta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021), sindaco della Capitale, così parlo: ““., ilè arrivato e non c’è traccia della promessa roboante del sindaco Pd. Anzi, ad aggravare il tutto c’è anche la frase che aggiunse prima durante e dopo la campagna elettorale: “Forse prima se riusciremo a essere rapidi”. Tra due giorni è il 25 dicembre e l’unica “rapidità” visibile ai cittadini è l’incremento della sporcizia invereconda delle strade, dei marciapiedi della capitale. Il rigoglio di mondezza che rende le strade una bomba inquinante è lo spettacolo che a due giorni dalpossiamo guardare con ribrezzo e rabbia. La promessa di, ci siamo, è il 23 dicembre: la monnezza regna sovrana A ricordare la promessa non mantenuta ...

Ultime Notizie dalla rete : Ripulirò Roma Roberto Gualtieri, Natale targato Pd: "Romani, non usate la carta da pacchi per i regali" Monnezza e tristezza, a braccetto, oggi avvolgono di poesia la Roma del neosindaco Roberto Gualtieri. Il quale, all'insediamento aveva promesso 'ripulirò la città entro le feste'. E, adesso che le ...

Roma, 'basta pacchi di Natale'. Rifiuti, idea del Campidoglio: incartate meno regali Meno pacchi di Natale per tutti . Dopo il bonus per far lavorare i netturbini, il Campidoglio ora chiede una mano ai romani per far sì che la promessa del sindaco, 'ripulirò la città entro le feste', non diventi un boomerang, con le foto virali dei rifiuti affastellati accanto ai bidoni stracolmi, tra fiocchi e strenne. Ecco allora l'appello, per bocca dell'...

