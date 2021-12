Ripresa economica e anticorruzione Cosa può insegnare l’Italia a Biden

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Per la prima volta nella loro storia, gli Stati Uniti hanno una strategia. Il documento, pubblicato dalla Casa Bianca alla vigilia del Summit per la democrazia tenutosi il 9 e il 10 dicembre scorsi, traduce in cinque pilastri – che vanno dalla necessità di modernizzare il governo all’impegno diplomatico per promuovere iniziative multilaterali – la promessa fatta dal presidente Joea pochi giorni dal G7 di giugno di elevare la lotta alla corruzione a interesse fondamentale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. “Una scelta giusta alla luce della crisi delle democrazie e dell’ascesa dei regimi autoritari”, aveva spiegato allora, intervistata da Formiche.net, Kathleen Doherty, già ambasciatrice a Cipro e numero due a Roma, oggi chief strategy and retreats officer della Annenberg Foundation Trust at Sunnylands e consulente ...