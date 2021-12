Ridere e piangere al tempo stesso (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una domanda da sempre mi attanaglia: si può Ridere e piangere contemporaneamente, per la stessa identica cosa? Ora, grazie al siparietto andato in onda durante il programma “Un giorno da pecora”, in cui Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco cantano una versione “pro vax” di Jingle Bells, ho la risposta: sì, è possibile Ridere e piangere per la stessa cosa, nello stesso momento. Nel video, possiamo assistere ai tre impacciati virologi che canticchiano frasi come “sì sì sì vax vacciniamoci” e “se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare” e la magistrale “mangia il panettone, vai a fare l’iniezione”. Come ho scritto nel post dedicato alle pessime strategie comunicative a base di insulti tipiche di Burioni & c., in cui si dà serenamente del cretino a chiunque non ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una domanda da sempre mi attanaglia: si puòconraneamente, per la stessa identica cosa? Ora, grazie al siparietto andato in onda durante il programma “Un giorno da pecora”, in cui Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco cantano una versione “pro vax” di Jingle Bells, ho la risposta: sì, è possibileper la stessa cosa, nellomomento. Nel video, possiamo assistere ai tre impacciati virologi che canticchiano frasi come “sì sì sì vax vacciniamoci” e “se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare” e la magistrale “mangia il panettone, vai a fare l’iniezione”. Come ho scritto nel post dedicato alle pessime strategie comunicative a base di insulti tipiche di Burioni & c., in cui si dà serenamente del cretino a chiunque non ...

