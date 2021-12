Ricordate Roberto Alpi? Dal successo di Centovetrine al lutto, ecco com’è diventato (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ricordate Roberto Alpi, il famoso attore di Centovetrine? ecco come sta ora e cosa fa. Un terribile lutto lo ha colpito. Roberto Alpi è un attore che è diventato noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Ettore nella soap opera più amata d’Italia, Centovetrine, andata in onda per anni nel primo pomeriggio su Canale 5. Il suo nome all’anagrafe, però, è Fiorenzo Alpi ed è nato a Settimo Torinese. Roberto Alpi in tv – Immagine presa dal webL’attore torinese non ha lavorato solo in Centovetrine. Ha preso parte successivamente anche a Un posto al sole, la fiction di Rai Tre, e Il paradiso delle signore, su Rai Uno. Dal ... Leggi su topicnews (Di giovedì 23 dicembre 2021), il famoso attore dicome sta ora e cosa fa. Un terribilelo ha colpito.è un attore che ènoto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Ettore nella soap opera più amata d’Italia,, andata in onda per anni nel primo pomeriggio su Canale 5. Il suo nome all’anagrafe, però, è Fiorenzoed è nato a Settimo Torinese.in tv – Immagine presa dal webL’attore torinese non ha lavorato solo in. Ha preso parte successivamente anche a Un posto al sole, la fiction di Rai Tre, e Il paradiso delle signore, su Rai Uno. Dal ...

