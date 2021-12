Riccardo Di Pasquale: ecco chi è il marito dell’attrice Roberta Giarrusso (Di giovedì 23 dicembre 2021) ecco chi è Riccardo Di Pasquale, le sue figlie, la carriera e sua moglie Roberta Giarrusso: dall’incontro sul set al grande amore. Riccardo Di Pasquale è noto del mondo dello spettacolo come il marito dell’attrice palermitana Roberta Giarrusso. Di Pasquale lavora come produttore musicale e cinematografico per la casa di produzione italiana Fenix Entertainment. POTREBBE INTERESSARTI: Romina Carrisi, rivelazione sulla sorella Ylenia: “Non ne parlo mai” Riccardo Di Pasquale marito dell’attrice Roberta Giarrusso (fonte: gettyimages)Riccardo, classe ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 dicembre 2021)chi èDi, le sue figlie, la carriera e sua moglie: dall’incontro sul set al grande amore.Diè noto del mondo dello spettacolo come ilpalermitana. Dilavora come produttore musicale e cinematografico per la casa di produzione italiana Fenix Entertainment. POTREBBE INTERESSARTI: Romina Carrisi, rivelazione sulla sorella Ylenia: “Non ne parlo mai”Di(fonte: gettyimages), classe ...

