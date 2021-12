Riattivato il Covid Hospital dell’Azienda Moscati (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ iniziato ieri pomeriggio e si concluderà oggi il trasferimento dei pazienti positivi al virus SARS-CoV-2 dalla Città ospedaliera al Covid Hospital. Alla luce dell’incremento progressivo della domanda di ricovero che, sebbene nella provincia di Avellino risulti ancora contenuto, si sta già registrando a livello regionale contestualmente a una recrudescenza generalizzata del virus, la Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, in linea anche con le informazioni e le indicazioni fornite dall’Unità di Crisi della Regione Campania, ha disposto la riattivazione di tre dei quattro piani dedicati ai degenti affetti da Covid-19 nell’ex Palazzina Alpi. Il piano terra, dopo essere stato messo in sicurezza e completamente isolato dal resto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ iniziato ieri pomeriggio e si concluderà oggi il trasferimento dei pazienti positivi al virus SARS-CoV-2 dalla Città ospedaliera al. Alla luce dell’incremento progressivo della domanda di ricovero che, sebbene nella provincia di Avellino risulti ancora contenuto, si sta già registrando a livello regionale contestualmente a una recrudescenza generalizzata del virus, la Direzione StrategicaOspedaliera “San Giuseppe” di Avellino, in linea anche con le informazioni e le indicazioni fornite dall’Unità di Crisi della Regione Campania, ha disposto la riattivazione di tre dei quattro piani dedicati ai degenti affetti da-19 nell’ex Palazzina Alpi. Il piano terra, dopo essere stato messo in sicurezza e completamente isolato dal resto ...

