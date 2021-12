Restrizioni di Natale contro il Covid: tutte le misure del governo (Di giovedì 23 dicembre 2021) . tutte le nuove misure per contenere i contagi. Arriva la stretta dal governo per contenere la rapida impennata di contagi da Coronavirus che negli utlimi giorni e letteralmente schizzata in alto. Giovedì 23 dicembre si sono avuti in Italia 44.595 casi giornalieri, il numero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 23 dicembre 2021) .le nuoveper contenere i contagi. Arriva la stretta dalper contenere la rapida impennata di contagi da Coronavirus che negli utlimi giorni e letteralmente schizzata in alto. Giovedì 23 dicembre si sono avuti in Italia 44.595 casi giornalieri, il numero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Londra valuta il piano C, lockdown dopo Natale. Secondo il Financial Times c'è l'ipotesi di restrizioni du… - gielisTs : RT @davidegalantino: Il “Governo dei migliori” mette in campo nuove restrizioni. Era questo il grande piano per salvare il Natale? #Cabinad… - chima20178 : RT @davidegalantino: Il “Governo dei migliori” mette in campo nuove restrizioni. Era questo il grande piano per salvare il Natale? #Cabinad… - davidegalantino : Il “Governo dei migliori” mette in campo nuove restrizioni. Era questo il grande piano per salvare il Natale?… - Cosmopolitan_IT : Home Alone 2021, ovvero come sopravvivere a un possibile Natale da soli -