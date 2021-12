Restomod - Legende Automobiles Turbo 3 | il ritorno dei ruggenti anni 80

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nata per raccogliere l'eredità nei rally della Alpine A110, la Renault 5ha segnato un prima e un dopo nella storia delle compatte sportive della Régie. A quarant'dalla sua nascita, i ragazzi dila società si chiama così perché i tre soci, Alan Derosier, designer, Charly Bompas, stuntman, e Pierre Chaveyriat, costruttore di automobili da corsa, si sono conosciuti a Los Angeles - hanno voluto dedicarle unin piena regola: si chiama3 e non si piega all'elettrificazione. Poche ma mirate aggiunte. Per quanto riguarda il look, nessuno stravolgimento: secondo Alan, Charly e Pierre, la macchina doveva essere immediatamente riconoscibile come una 5. Quindi, il telaio è quello opportunamente rinforzato del vecchio ...